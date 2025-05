Paulista anuncia a contratação de zagueiro artilheiro

O Paulista anunciou a contratação do terceiro reforço para a disputa da Copa Paulista, que começa em menos de um mês. O nome da vez é João Victor, de 23 anos, zagueiro de 2,02 metros de altura, que estava no Grêmio São-Carlense e foi adversário do Galo na Série A4 deste ano.

O zagueiro tem como principal característica o jogo aéreo e é goleador. Na Série A4, João marcou quatro gols, mas sua temporada mais artilheira foi no ano passado, também defendendo o São-Carlense, quando anotou 5 gols em 14 jogos disputados.

Formado nas categorias de base da Portuguesa Santista, João Victor tem passagens por Rio Claro, União Barbarense, Maringá e São Carlense. Ele já atuou na Série A2 do Campeonato Paulista e na Série D do Campeonato Brasileiro.