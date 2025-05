Treinamentos contra incêndios serão abertos à população

Pela primeira vez, a Fundação Serra do Japi assumirá um papel ainda mais ativo na Operação Estiagem. “A partir deste ano, a Fundação sediará os treinamentos e também assumirá compromissos administrativos, funcionando como uma espécie de secretaria geral da operação”, informou Flávio Gramolelli, superintendente da entidade.

Gramolelli ressaltou que, além de preparar órgãos e a comunidade para o combate aos incêndios, o foco principal é a prevenção. Outro ponto enfatizado foi o impacto dos incêndios na saúde pública: “Já temos uma época de baixa umidade, com muitos problemas respiratórios. Quando se somam queimadas e fumaça, a situação piora. As UTIs ficam superlotadas, e isso gera uma demanda extra no sistema de saúde. A conscientização é fundamental, seja conversando com um vizinho que faz queimadas irregulares ou envolvendo as escolas para formar uma geração mais consciente.”

Fiscalização ambiental e atuação conjunta