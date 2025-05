Em mais uma Geekoteca, Biblioteca terá workshop e torneio Pokémon

A Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot será invadida pelo universo Pokémon neste sábado (24), durante a primeira edição do ano da Geekoteca. A iniciativa, que visa à promoção das culturas Pop e Geek e ao incentivo à leitura e à interação entre os jovens e a comunidade, é uma realização da Unidade de Gestão de Cultura (UGC) na Biblioteca e conta com curadoria e organização do autor jundiaiense Davi Simão Jr.. A programação contará com workshop e torneio gratuitos e tem classificação livre.

As atrações começam às 10h, com o Workshop “Conhecendo Mangás com Pokémon”. Mediado por Davi Simão Jr., a atividade é uma excelente oportunidade para iniciantes e entusiastas explorarem a arte dos mangás através do universo cativante dos monstrinhos de bolso.

Em seguida, às 11h, a emoção está garantida com um eletrizante torneio de Pokémon Trading Card Game Pocket, game gratuito de celular da RedCap. A competição terá categoria infantil e adulta, e será aberta a todos que quiserem testar suas habilidades no popular jogo de cartas colecionáveis.