Jovens retiram cartazes, zombam da situação e revoltam a família

Enquanto a família do jovem Flávio Felipe, de 21 anos, morador no Jardim Promeca, em Várzea Paulista, vive o drama do desaparecimento dele, há quase 20 dias, pessoas desconhecidas estão retirando dos postes, na cidade, cartazes colocados com objetivo de alcançar o maior número de pessoas e assim localizá-lo. Em um vídeo divulgado nas redes sociais aparecem duas mulheres um homem, aparentemente jovens, retirando o cartaz e tirando sarro da situação. O vídeo chegou até a família, que ficou indignada e, nesta sexta-feira (23), promete elaborado um Boletim de Ocorrência.

Veja o vídeo: https://www.instagram.com/reel/DJ_3BXZOqiO/?igsh=MTF6dnUzdzJ2cHdkOQ==

De acordo com a vítima, as pessoas que aparecem no vídeo possivelmente são estudantes de uma escola estadual na região central da cidade. "Enquanto tem uma família desesperada atrás dele, procurando por pistas ou colocando placas à procura dele, tem essas desocupadas retirando o cartaz para brincar. Isso custou dinheiro, custou tempo, está certo fazerem isso?", lamentou Leonardo Augusto Semede, irmão de Flávio Felipe.