Fábio Zanon se apresenta em homenagem a Sílvia Loverso

No programa da noite, o público também poderá conferir o lançamento do novo CD - Turina, Torroba e Arregui. A apresentação promete um repertório refinado e emotivo, marcado pela técnica apurada e sensibilidade do intérprete.

Reconhecido internacionalmente, Fábio Zanon tem uma carreira sólida como solista, camerista, regente e professor. É vencedor de importantes concursos como o Concurso Francisco Tárrega (Espanha) e o Guitar Foundation of America (EUA), além de ter se apresentado em salas renomadas em mais de 40 países. É também professor na Royal Academy of Music, em Londres, e coordenador artístico do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão.

Os ingressos devem ser retirados gratuitamente na bilheteria do teatro. O evento tem realização da Sociedade Jundiaiense de Cultura Artística (SJCA) e conta com o apoio da Churrascaria da Fazenda.