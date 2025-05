Cisne Negro Cia. de Dança se apresenta em Jundiaí nesta sexta

O Teatro Polytheama recebe nesta sexta-feira (23) uma série de atividades gratuitas promovidas pela Cisne Negro Cia. de Dança, companhia sediada há 48 anos em São Paulo e uma das mais tradicionais e conceituadas do País. A programação contará com workshop, palestra e espetáculo, realizados no teatro ao longo do dia e viabilizados por meio de edital do Programa de Ação Cultural (ProAC) da Secretaria estadual de Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apoio da Unidade de Gestão de Cultura (UGC) da Prefeitura.

A primeira atividade será das 13h às 14h, com o workshop “Desenhos do Corpo” no palco do teatro. Ministrada por Jorge Garcia, a atividade é por ordem de chegada e contará com 25 vagas. Partindo de exercícios corporais desenvolvidos e trabalhados em coreografias, Jorge irá buscar uma fiscalidade intensa e suave, trazendo uma reflexão sobre um corpo contemporâneo, onde tem desenvolvido uma linguagem própria em sua abordagem coreográfica, estética e temática, levantando questões sobre o corpo e o ambiente em que é inserido, seus desenhos no espaço, suas possibilidades e como transformá-lo.

No fim da tarde, a partir das 17h50 será a vez da palestra sobre a vida e obra de Itamar Assumpção, compositor em que se inspira uma das coreografias que a companhia irá realizar sua pré-estreia no espetáculo da noite no palco jundiaiense. O objetivo do encontro é destacar a relevância de Itamar não somente como músico, mas também como um autêntico pensador e ativista que empregou a música como meio de mudança social e cultural, deixando uma marca duradoura na música brasileira e no pensamento crítico acerca da sociedade. O encontro também tem duração de uma hora e contará com 50 vagas, por ordem de chegada.