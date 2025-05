Intervenções artísticas são destaque na Virada Cultural

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, apresenta 24 intervenções artísticas espalhadas pelos palcos da Virada Cultural 2025, como instalações, paisagens sonoras, exposições e infláveis que estarão expostos para o público apreciar durante os dias 24 e 25 de maio.



Entre as artes fixas, o destaque da programação é o Puzzle Gigante, da NaiFactory que ficará nas Praças das Artes. A intervenção é um quebra cabeça com proporções enormes que pode ser montado por aqueles que toparem o desafio.



Uma arte inflável de cerca de nove metros que brilha e é semelhante a um boneco criado pela artista Amanda Lobos vai estar no mesmo local. A obra da ilustradora e designer capixaba, faz parte da coleção Festa da Luz, que expõe outros trabalhos pela Praça da Sé, Viaduto do Chá e na Praça do Patriarca.



Entre a Prefeitura de São Paulo, no Viaduto do Chá, e o Shopping Light, na rua Coronel Xavier de Toledo, acontece uma travessia artística que usa uma tirolesa para fazer apresentações.



Mais dez projeções vão ilustrar palcos e ruas da cidade, como no palco Heliópolis, em que as paredes serão preenchidas por frases poéticas exaltando a cultura periférica que provocam a reflexão do público.



Arte também estampa outros lugares durante o evento, como o cenário do palco Cidade Tiradentes por parte do Coletivo Catadores e Fluxo de Relíquias; o Pátio do Colégio com a projeção Pindoraim; Igreja Santa Ifigênia, Pista da República e Mário de Andrade com a projeção do artista DTV.CO por meio de lasers; Solar da Marquesa de Santos com a projeção Live Painting; Pista Arouche Flores com a projeção do Coletivo Catadores; Pista Largo do Café com a projeção Cafeína Visual e Igreja da Consolação com projeção da VISUALFARM.



A rua Boa Vista recebe a paisagem sonora Florestar: A Vida É Uma Utopia, que leva o pedestre para o mundo criado pelo artista visual Tsuda e a Fábrica de Cultura Curuçá tem exposição de miniaturas instagramáveis



Outras duas instalações vão ficar no Anhangabaú, que recebe o Ritual ao Vento, colaboração dos artistas Sandro Akel e Felipe Risada com a NaiFactory, que hasteou bandeiras com padrões coloridos no Vale, e a Pista do Largo do Café, preenchida pela instalação Luz Que Move. Há mais três infláveis: o Flip, na Pista Arouche Flores, Enivo, na Pista República e Zeh Palito, no Theatro Municipal que enfeitam a paisagem urbana na Virada Cultural



A programação pode ser consultada no no site oficial: viradasp.com.br.