Sesc Jundiaí promove vivências lúdicas

Desde 2013, o Sesc São Paulo participa da Semana Mundial do Brincar, promovida no Brasil desde 2009 pela Aliança pela Infância. Juntas, as instituições incentivam o brincar como linguagem fundamental da infância e fomentam espaços onde a criança é reconhecida em sua integralidade.

De 24 de maio a 1º de junho, o Sesc Jundiaí participa da Semana Mundial do Brincar, iniciativa promovida pelo Sesc São Paulo em parceria com a Aliança pela Infância. Com o tema "Proteger o Encantamento das Infâncias", a programação local oferece experiências que valorizam a autonomia, a criatividade e a interação entre crianças e seus acompanhantes.

Para o diretor do Sesc São Paulo, Luiz Deoclécio Massaro Galina, “a Semana Mundial do Brincar exemplifica o compromisso do Sesc São Paulo com o fortalecimento de vínculos, a valorização da diversidade cultural e o protagonismo das infâncias. Além de garantir direitos básicos e fundamentais, cultivar condições para que a infância floresça é um gesto de resistência e de cuidado com o que há de mais precioso.”



Confira a programação do Sesc Jundiaí:

Bebês em Movimento

Com educadores do Sesc

Vivência com estímulos que equilibram segurança e autonomia.

Dias e horários: 24, 25, 31/5 (sextas e sábados), 10h30 e 30/5 (sexta), 15h

Local: Espaço de Brincar

Classificação: Bebês até 24 meses + adulto responsável

Ingressos: Retirada 1h antes, na Loja Sesc

Corpo Sentir

Com Oficinas VerdeRosa

Ocupação sensorial com materiais naturais

Dias e horários: 24/5 a 1/6, sextas a domingos, 10h30-12h e 14h30-17h30

Local: Praça

Classificação: 3 a 6 anos + adulto responsável