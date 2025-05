Com obra na Vila Belmiro, Santos feminino jogará em Jundiaí

O duelo entre Santos e Botafogo pela 5ª rodada da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro Feminino será no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí, neste sábado (24), às 15h. A entrada é gratuita.

O Peixe alterou o palco da partida, que seria na Vila Belmiro, por conta das obras de implantação do gramado de inverno no estádio. Por esse mesmo motivo, o Santos também precisou fazer a mudança no clássico contra o Corinthians, disputada no último dia 14 de maio, pelo Paulistão Feminino. Porém, essa partida aconteceu no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).

No Brasileirão A2, o Santos é o líder do Grupo A e segue invicto: são três vitórias e um empate, somando dez pontos.