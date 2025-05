Fundo Social abre mais de 130 de vagas para cursos gratuitos

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss) abre inscrições para 11 cursos no mês de junho. No total, serão 136 vagas para diversas áreas, como gastronomia, artesanato, beleza, comunicação, serviço e tecnologia. O interessado deverá acessar o formulário na segunda-feira, dia 26 de maio, às 12 horas, registrando interesse.

Os cursos de Confeitaria Básica, Pizzas Clássicas, Eletricista Residencial, Iniciação à Costura Criativa, Oficina de Pintura com Stencil, Oficina de Mosaico, Oficina de Chaveiro em Macramê e Maquiagem Profissional Básico serão em parceria com a TVTec. Já o curso Fundamentos de Inteligência Artificial Generativa – Google Cloud será realizado com o Senai. O Funss oferecerá os cursos Introdução ao Canva – Criação de Artes Gráficas Simples.

A pré-inscrição será feita pelo Google Forms e o critério de seleção e formação das turmas é de acordo com a ordem de envio destas informações, que considera hora, minuto e segundo. A lista de contemplados será divulgada no site da prefeitura.