HSV orienta sobre busca a atendimento para síndrome respiratória

Com a chegada das temperaturas mais baixas e o consequente aumento dos casos de síndromes respiratórias, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) reforça a importância de procurar o local adequado conforme o tipo de necessidade. A orientação tem como objetivo garantir acolhimento ágil e eficaz, evitando a sobrecarga dos serviços de urgência e emergência.

Casos leves, como resfriados, gripes comuns, febre baixa e dor de garganta, devem ser direcionados às Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que contam com profissionais preparados para os atendimentos iniciais. Já situações mais graves, como dificuldade respiratória intensa, febre persistente, chiado no peito e agravamento dos sintomas em pessoas com comorbidades, devem ser encaminhadas às unidades de Pronto Atendimento (PAs).

“Durante os meses mais frios, observamos um aumento significativo na procura pelo serviço, principalmente por conta das doenças respiratórias. É fundamental que a população compreenda que o Pronto Atendimento deve ser procurado apenas em casos mais graves”, orienta a médica e diretora de Regulação e Controle do HSV, Dra. Lucimar Moraes Lima.