Danilo Joan participa de encontro em Itupeva

Itupeva recebeu, nesta segunda-feira (19), um encontro político que reuniu lideranças da região. Promovido pelo presidente da Câmara Municipal, Marcão Marchi (PSD), a reunião teve como destaque a presença do ex-prefeito de Cajamar, Danilo Joan (PSD), que deve ter seu nome lançado para as eleições de 2026 para deputado estadual. Reconhecido por sua gestão à frente da Prefeitura de Cajamar, Danilo foi reeleito com mais de 80% de aprovação popular. Sua liderança também se refletiu na eleição do atual prefeito, Kauan Berto, que venceu com mais de 90% dos votos válidos — uma das maiores votações proporcionais do estado. A reunião teve como foco a troca de experiências e o fortalecimento de laços entre municípios vizinhos que compartilham desafios semelhantes e buscam crescimento conjunto.

Prefeitura apresenta contas em audiências públicas

Nos próximos dias, a Prefeitura de Jundiaí realiza três audiências públicas, sendo a primeira nesta quinta-feira (22) às 18 horas para discutir o Projeto de Lei nº 14667/2025, sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2026. A segunda audiência será no dia 28 de maio, a partir das 9h, para apresentação do cumprimento das metas fiscais no primeiro quadrimestre de 2025. Já a última será em 29 de maio, a partir das 9h, para apresentação da prestação de contas da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2025. Todas serão realizadas na Câmara Municipal e abertas ao público.



Ministra do TSE passa por racismo em evento do governo

A ministra do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Vera Lúcia Santana diz se sentir humilhada e promete entrar na Justiça após denunciar episódio de racismo em evento do governo federal na última sexta-feira (16). "Houve uma recusa de me ver como uma pessoa digna." Segunda mulher negra a ocupar um assento na corte eleitoral, Vera Lúcia narra que teve a entrada barrada em um prédio onde a Comissão de Ética da Presidência da República promoveu um seminário sobre ética no serviço público. A magistrada tinha uma fala programada no evento. Quando chegou à portaria, em um primeiro momento, afirma ter se apresentado somente com o nome. Duas atendentes que lá estavam disseram que ela não estava na lista. Vera Lúcia então declarou que era ministra substituta do TSE e apresentou a carteira funcional. Somente após os organizadores intervirem que a ministra conseguiu entrar no evento.