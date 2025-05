Programa estadual quer romper ciclo da pobreza

Com objetivo de criar condições para que famílias em situação de vulnerabilidade social consigam superar a pobreza, o programa SuperAção SP, lançado nesta terça-feira (20) pelo Governo do Estado de São Paulo foi avaliado positivamente pela gestora Luciane Mosca, da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social (UGADS). O objetivo é atender 105 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Ela esteve em gravação para o Podcast JJ, ontem (21), e comentou sobre a proposta do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). “O Estado de São Paulo, por meio de uma escuta bastante qualificada dos municípios, que é quem ‘fica com a conta’, começou a entender que é preciso mais ações. Não dá para a assistência social sozinha dar conta do caos da cidade. O governador foi muito feliz em olhar para isso e ver que temos um tripé social para cuidar dentro das políticas assistenciais, e não assistencialistas, sobretudo com esta mudança de olhar”, disse.

O programa SuperAção SP foi elaborado a partir da análise de mais de 60 iniciativas bem-sucedidas de combate à pobreza ao redor do mundo e do diálogo com as principais referências globais sobre o tema, o programa vem sendo construído há mais de um ano para atender as necessidades das famílias paulistas em situação de vulnerabilidade e, durante o lançamento, o governador destacou que além de renda, o mais importante é garantir o direito ao trabalho e à emancipação, pontos que Luciane avalia como essenciais.