Padrasto é preso por estupro, roubo e tentativa de homicídio

Um homem de 36 anos, suspeito de roubar, estuprar e tentar matar a enteada, de 16 anos, em Jundiaí, em novembro do ano passado, foi capturado por policiais civis nesta quarta-feira (21), na zona rural de Viçosa, em Alagoas, em cumprimento de mandado de prisão, solicitado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), de Jundiaí. Na ocasião, de acordo com as investigações, ele premeditou o crime e drogou tanto a adolescente quanto a mãe dela (sua esposa), para cometer o estupro.

De acordo com a investigadora-chefe Lilian Picchi, o investigado usou um medicamento para drogar mãe e filha, e, desta forma, conseguiu que a menina perdesse hora para uma entrevista de emprego. Fingindo boa fé, ele se ofereceu e a levou para a entrevista e, após o processo seletivo, na hora de voltar para casa (onde moravam todos juntos, em Jundiaí), ele a levou para uma chácara, também no município.

No local ele aplicou um golpe mata-leão na jovem e a deixou desacordada. Quando ela acordou, ele a ameaçou com uma arma de fogo para que fizesse sexo com ele. A moça se negou e chegou a lutar, mas ele efetuou um disparo para tentar matá-la; a arma, no entanto falhou. Percebendo que ele de fato estava disposto a matá-la, caso não cedesse, ela perdeu as forças. Ele então a estuprou, com ela sob mira de arma de fogo.