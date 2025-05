Julia Benetton apresenta exposição Mar Adentro

Julia explora o movimento, a imensidão e as nuances do oceano como metáfora para os estados emocionais transitórios. Segundo a curadora da mostra, Sandra Setti, “em um contexto poético e original, a artista propõe uma imersão sensível e crítica sobre os impactos causados pela ação humana. Sua obra é um alerta de beleza silenciosa à preservação ambiental.”

Com a proposta de alerta e contribuição à preservação ambiental, a artista plástica Julia Benetton apresenta, a partir desta quinta (22), a exposição Mar Adentro, na Sierra Móveis, com obras produzidas exclusivamente para a mostra.

Para Silvia Rosalen, proprietária da Sierra Móveis, a proposta vai ao encontro da filosofia da empresa, que busca abraçar a sustentabilidade com cuidado na produção e seleção das peças, valorizando o olhar apurado para o ecológico por meio de seu mobiliário e design — promovendo um verdadeiro elo entre o lar e o meio ambiente.

Em um jogo entre formas e cores, as obras da exposição se afastam da representação literal do litoral e se concentram em aspectos emocionais e sensoriais. As texturas e cores fluídas evocam a energia das ondas, o vai e vem das marés e as mudanças de luz ao longo do dia, criando uma narrativa visual que oscila entre a serenidade e a turbulência.

Ou, como a própria artista resume: “a beleza do caos.”