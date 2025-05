Região terá ações de conscientização sobre riscos da velocidade

Acima de 40 km/h, um veículo dificilmente conseguirá frear a tempo de evitar uma colisão. Se o velocímetro marcar mais de 60 km/h, a chance de que haja sobreviventes após um choque é de apenas 2%. Para sensibilizar a população sobre os perigos da velocidade, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) põe em evidência, em campanha educativa já em circulação, a dor de quem fica quando há uma fatalidade no trânsito. Criada no contexto do Maio Amarelo, mês dedicado à defesa da segurança viária, a campanha chega às ruas também por meio de ações educativas em todo o estado.

Com o texto “O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama”, as peças informativas serão transmitidas na televisão, internet, rádio e mobiliário urbano em estradas e áreas de forte movimento, e chegarão às mãos e ouvidos de milhares de pessoas a partir da abordagem, distribuição de materiais educativos e de dinâmicas que representantes do Detran-SP conduzirão nas ruas.