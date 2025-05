Técnico e jogador do Paulista são homenageados em Várzea

Alguns vereadores não tiveram pressa para chegar na sessão desta terça-feira (20), já que as primeiras duas horas são dedicadas apenas às falas individuais dos parlamentares, não havendo discussão de projetos. Esta ‘calma’ também se aplicou ao início da apreciação dos projetos, o que ocorreu somente por volta das 19h30. Antes disso também foram feitas homenagens aos profissionais de saúde, aos integrantes de projetos esportivos e sociais e a um grupo de igreja que trabalha com famílias atípicas.

O técnico Fausto Dias e o atacante Christopher do Paulista F.C. receberam uma Moção de Aplausos em reconhecimento à contribuição de cada um para o acesso do time à Série A3 do Campeonato Paulista. A honraria foi aprovada e entregue na sessão desta terça-feira (20) na Câmara Municipal. Um dos autores da homenagem, o vereador Robertinho de Almeida (PSB) destacou que a conquista representa não apenas uma vitória esportiva, mas também um motivo de orgulho para toda a região. “Fausto e Christopher mostraram garra, competência e espírito de equipe. Nada mais justo do que reconhecer o esforço desses profissionais que ajudaram a escrever mais um capítulo de glórias na história do Paulista FC”, afirmou. A Moção também é de autoria da vereadora Mayara Regina (PSD).

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lançou ontem (20) seu programa de erradicação da pobreza, Super Ação SP, que deverá ser um contraponto ao Bolsa Família e às políticas assistenciais do governo Lula (PT). Mais de 210 prefeitos participaram do evento. O programa pretende romper com o ciclo de pobreza de 35 mil famílias em dois anos. O programa pretende atingir inicialmente 1% de seu público-alvo, que são as famílias do estado registradas no CadÚnico -universo de 3,2 milhões de famílias, sendo 2,5 milhões delas beneficiárias do Bolsa Família. A gestora da UGADS, de Jundiaí, Luciane Mosca, esteve presente ao ato.

Lula recebido com vaias

O presidente Lula (PT) foi recebido por prefeitos de todo o país com vaias e aplausos, durante abertura da 26ª Marcha dos Prefeitos, realizada em Brasília. A reação repete a do ano passado, em que os gestores demonstraram insatisfações com o governo. Nesta edição, Lula voltou a ignorar as manifestações e discursou normalmente. A Marcha dos Prefeitos acontece todo ano, organizado pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios), e reúne milhares de prefeitos, vereadores, secretários e demais gestores municipais.

Frase: "Não se trata da discussão vamos dar o peixe ou ensinar a pescar", do governador Tarcísio de Freitas, no lançamento do programa social de seu governo