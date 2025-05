Reajuste dos servidores é aprovado em meio à sessão tumultuada

Os servidores compareceram e lotaram a Câmara. Novamente teve fila e proibição de entrar no plenário, que alcançou capacidade máxima. Os funcionários públicos gritavam sobre o reajuste ser ‘autoritário’ e os vereadores Quézia de Lucca (PL) e Juninho Adilson (União) discutiram. Foi necessária a intervenção do presidente Edicarlos Vieira (União).

Com muito barulho, faixas e cartazes, a proposta de reajuste salarial do servidor público em 5,32% foi aprovada por 15 votos, apenas Henrique Parra, do Cardume (PSOL), Mariana Janeiro (PT) e Quézia de Lucca (PL), foram contra.

O presidente da Câmara pediu que Quezia não interrompesse o colega e reforçou ao público a necessidade de respeito e silêncio. As manifestações populares foram intensas, mas os vereadores conseguiram expor suas opiniões.

Mariana explicou que realizou uma reunião com mais de 100 servidores e conversando com eles decidiu seu voto, que seria contrário. “A gestão teve um gesto concreto de colocar as pautas sociais, mas não concordamos com a questão financeira”, afirmou, se dirigindo ainda aos funcionários públicos: “Vocês colocam a cidade em pé”.

Parra acompanhou a petista no voto e lembrou: “Este trabalho começou há oito anos, quando os servidores não tiveram reajuste real. Inclusive a população foi colocada contra o funcionalismo, porque era falado que se desse aumento para a categoria, os serviços públicos seriam prejudicados”. Ele ainda observou que a valorização do servidor tem que ser cobrada e que o orçamento deixado pela gestão anterior não previa o reajuste ao servidor.

