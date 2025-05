Festival de Teatro com inscrições abertas

Os espetáculos inscritos e selecionados pela Comissão de crianças devem ter duração de, no mínimo, 45 minutos (ou de 25 minutos no caso de destinados a bebês) e poderão ter até duas sessões, ao final das quais os artistas deverão participar de um bate papo com o público. Os selecionados deverão disponibilizar ainda à organização a gravação, na íntegra e com boas qualidades de imagem e de som para exibição simultânea nos canais da Catarsis no Facebook e YouTube.

Após a seleção dos espetáculos pela Comissão de crianças, bem como de seus suplentes, o resultado será divulgado no dia 01 de agosto nas redes sociais da Catarsis e cada proponente selecionado será acionado pela produção para a realização dos encaminhamentos necessários.

No site da Catarsis, os proponentes poderão acessar o rider técnico do Cine Teatro Municipal Dr. Aluízio Rebello de Araújo, onde as apresentações selecionadas serão todas realizadas de modo presencial.