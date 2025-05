Empresário de Jundiaí é alvo da PF em crime de tráfico de pessoas

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta terça-feira (20), um mandado de busca e apreensão na casa de um homem no bairro Eloy Chaves, Jundiaí, como parte de investigações sobre tráfico internacional de pessoas com finalidade de trabalho análogo à escravidão. Segundo apurou o JJ, ele é empresário.

A ação teve como foco uma empresa suspeita de recrutar brasileiros para supostas oportunidades de trabalho no Leste Europeu. Por meio de plataformas online, a empresa intermediava o contato com os interessados, apresentando ofertas de emprego e condições vantajosas no exterior.

No entanto, as investigações apontam indícios de fraude, sugerindo que a verdadeira intenção seria a exploração de mão de obra em condições degradantes ou, ainda, a obtenção indevida de valores pagos pelos candidatos à vaga, configurando grave violação aos direitos humanos.