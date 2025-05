Prefeito Kauãn Berto investe na climatização de Unidade de Saúde

A Prefeitura de Cajamar segue avançando em sua missão de melhorar as condições de atendimento à população, com um importante investimento no conforto e bem-estar dos cidadãos. O prefeito Kauan Berto anunciou na última semana que todas as unidades de saúde do município, incluindo as UBSs e PSFs (Postos de Saúde da Família), serão climatizadas.

Durante visita à UBS de Jordanésia, Kauan acompanhou de perto a instalação dos novos aparelhos de ar-condicionado, reforçando o compromisso da gestão em proporcionar um ambiente mais confortável para os pacientes e profissionais da saúde. "O nosso objetivo é garantir que, mesmo nos dias mais quentes, a população tenha um atendimento digno e acolhedor", destacou o prefeito.

Além das unidades de saúde, o Hospital Municipal já foi completamente climatizado, oferecendo um ambiente adequado e confortável para aqueles que precisam dos serviços médicos. Com a climatização das UBSs e PSFs, o município de Cajamar dará um passo importante na melhoria das condições de saúde pública, visando o bem-estar de todos.

"O investimento em ar-condicionado é apenas uma das várias ações que estamos implementando para melhorar a qualidade de vida da nossa população. No verão, ninguém vai passar calor nas unidades de saúde", afirmou Kauan Berto.

Com essas melhorias, a administração municipal reforça seu compromisso com a saúde pública, proporcionando mais conforto, dignidade e respeito à população de Cajamar.