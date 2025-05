Grupos e confrontos da Taça das Favelas serão definidos hoje

O sorteio das chaves, grupos e primeiros confrontos da Taça das Favelas 2025 de Jundiaí será realizado nesta terça-feira (20), às 19h, no Senac. O torneio, que conta com o apoio da Prefeitura, é considerado o maior evento de futebol com seleções de favelas do mundo.

Edição 2025

Serão 24 times participantes da edição 2025 da Taça das Favelas Jundiaí, sendo 16 no masculino e 8 no feminino, reunindo centenas de jovens atletas das periferias da cidade.

No torneio masculino, podem participar jovens de 14 a 17 anos, exclusivamente moradores de Jundiaí. Já no feminino, a competição é aberta a jogadoras a partir de 14 anos.