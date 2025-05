História revela o luto silencioso de muitas mães

Tati Machado, apresentadora da TV Globo, perdeu o bebê que esperava na reta final da gestação, com 33 semanas. A notícia, que comoveu o país, reflete uma realidade dolorosa também vivida por muitas mulheres da nossa região: o luto gestacional. Uma dor silenciosa.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) mostram que mais de 5 milhões de crianças morrem todos os anos no mundo quase metade delas no primeiro mês de vida. No Brasil, apenas em 2024, foram registrados 24.237 óbitos fetais e 20.007 mortes de bebês com até 28 dias de vida, diante de 2.380.450 nascimentos. A mortalidade perinatal é uma questão crítica, reconhecida pela ONU como prioridade global por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

As perdas gestacionais e neonatais que incluem óbitos fetais até a 20ª semana, perdas tardias após essa fase e mortes de recém-nascidos até o 28º dia de vida são mais comuns do que se imagina. A psicóloga Fernanda Marques, moradora da região, viveu essa dor em 2024. Ela perdeu sua filha, Giovana, aos seis meses de gestação. “Dez dias depois, em um exame de rotina, a realidade me atravessou: o coraçãozinho da minha filha já não batia mais. Ela se foi e com ela, uma parte de mim também partiu”, conta.