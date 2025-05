Destaque do Nacional é o 1º reforço do Galo para a Copa Paulista

Antes de integrar o elenco do Paulista, Índio chegou a ser anunciado pelo Uberaba-MG, mas sequer chegou a vestir a camisa da equipe e ficou livre para assinar com o Galo da Japi.

Índio chega ao Paulista após ótima passagem pelo Nacional-SP, sendo artilheiro e principal jogador do clube na Série A4 deste ano. Foram 17 jogos e oito gols marcados pelo camisa 9 na competição - sua temporada mais decisiva. Além do Nacional, o atacante tem passagens por times tradicionais do futebol brasileiro, como Coritiba, Figueirense, Volta Redonda, Rio Branco, São Luiz, Resende, Treze, Cianorte, Juventus-SP, Itabirito, Bandeirante e Tupi.

O novo atacante do Galo se reapresentou ontem (19) com o restante do elenco e iniciou a preparação para a Copa Paulista.

A estreia do time jundiaiense na competição será contra o Guarani, no fim de semana do dia 15 de junho de 2025. A data exata ainda não foi divulgada pela Federação Paulista de Futebol. Já a primeira partida em casa será diante do São Bento, no fim de semana que o Galo completa 20 anos de conquista da Copa do Brasil.

