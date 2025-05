Sebrae oferece cursos gratuitos para Semana do MEI em Jundiaí

O Sebrae-SP faz, de 26 a 30 de maio, a Semana do MEI em todo o estado. Em Jundiaí e região, haverá cursos gratuitos e presenciais tendo como foco o público Microempreendedor Individual. Temas como precificação, planejamento e inovação serão abordados com o objetivo de estimular a formalização de novos profissionais e dar condições para que Microempreendedores Individuais já formalizados desenvolvam seus negócios e expandam sua atuação. As cidades contempladas pelas atividades são Jundiaí e Tuiuti.

Para a consultora de negócios do Sebrae-SP, Cíntia Gomes Bertão, a Semana do MEI oferece muitas boas oportunidades para o Microempreendedor Individual que deseja expandir seus horizontes, mas, principalmente, para aqueles que desejam sair da informalidade e começar seu próprio negócio. “Os cursos serão todos realizados das 18h às 22h, justamente para que mais pessoas possam participar, já que é fora do horário comercial. Vamos abordar temas que servem tanto para quem quer aprimorar suas habilidades quanto para os iniciantes, que desejam adquirir esse conhecimento para, então, abrirem um MEI e se formalizarem no mercado”, comenta.

Aumento dos MEIs

A região de Jundiaí apresentou um crescimento médio de 8,5% no total de MEIs registrados entre 2022 e 2024, de acordo com dados do Portal do Empreendedor.