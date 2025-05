Museu da Energia de São Paulo reabre ao público

O Museu da Energia de São Paulo retoma a abertura ao público, enquanto avança em seu processo de reestruturação anunciado em março de 2025. A unidade volta a desenvolver programação presencial como parte do processo de reposicionamento institucional da Fundação Energia e Saneamento (FES), gestora da unidade, com o objetivo de fortalecer o papel do museu como um espaço de referência em memória, educação e sustentabilidade.

Na primeira fase da reabertura pública, as visitas podem ser realizadas de quinta a sábado, das 10h às 17h, mediante agendamento prévio pelo e-mail saopaulo@museudaenergia.org.br. Durante o mês de maio de 2025, em celebração ao Dia Internacional dos Museus, a entrada é gratuita.

O público pode conferir duas exposições atualmente em cartaz:

Energia e Transformação, que apresenta 150 anos da história da energia no Brasil e seus impactos no cotidiano da população. A mostra convida o público a refletir sobre o papel da energia na transformação da sociedade, passando pela industrialização, urbanização, desenvolvimento tecnológico e os desafios contemporâneos.

Desde el Corazón de la Tierra - a mostra de arte contemporânea colombiana aborda território, memória e natureza a partir de um contexto histórico de lutas, resistências e conflitos sociais na Colômbia. A exposição reúne obras que dialogam com os desafios enfrentados por comunidades marginalizadas e a relação com o meio ambiente.

A partir de junho, além dos agendamentos, a unidade receberá visitas espontâneas, e uma nova exposição será inaugurada.