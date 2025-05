Escritora jundiaiense Ana Maria Martins lança romance

A escritora jundiaiense Ana Maria Martins convida leitores e admiradores da literatura romântica para o lançamento de seu novo livro, “Amores em Vidas”, no próximo dia 24 de maio (sábado), às 15h, no piso térreo do Paineiras Shopping, em Jundiaí. O evento contará com sessão de autógrafos e um bate-papo com a autora, que promete emocionar o público com uma história que ultrapassa os limites do tempo. A obra marca o primeiro livro impresso da autora.

Fruto de três anos e meio de trabalho intenso, entre pesquisas, mentorias e oficinas de escrita, Amores em Vidas é descrito por Ana Maria como um dos projetos mais importantes de sua trajetória pessoal e literária. “Desejo que cada leitor viva a história à sua maneira e acredite que os amores resistem ao tempo. O fim não existe: tudo é um eterno recomeço”, afirma.

Com ambientações que percorrem diferentes épocas, o romance tem início em 1707, nas Terras Altas da Escócia, onde a jovem Deirdre McGordon conhece Logan McGrant e, de forma misteriosa, sente como se já o amasse há séculos. Movida por esse sentimento ancestral, ela mergulha em segredos familiares escondidos por quase setenta anos, dando início a uma jornada de reencontros, espiritualidade e descobertas profundas.

"Amores em Vidas" é uma narrativa sensível sobre amores que atravessam gerações, vidas passadas e os desafios da existência humana, abordando temas como fé, perdão e destino. Um convite à reflexão sobre o poder transformador do amor em todas as suas formas.