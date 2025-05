Técnicos visitam CEUs de São Paulo em busca de solução integrada

Representantes da Prefeitura de Jundiaí realizaram uma visita técnica a São Paulo para conhecer a implementação e as obras dos Centros Educacionais Unificados (CEUs), equipamentos que integram serviços educacionais, culturais, esportivos e outras iniciativas voltadas à comunidade.

“Estamos em busca de soluções que unam eficiência, agilidade e impacto social. A visita aos CEUs em São Paulo nos mostra que é possível pensar em equipamentos públicos multifuncionais, que atendam diferentes áreas e, principalmente, cheguem mais rápido a quem mais precisa”, destacou Ricardo Benassi, vice-prefeito de Jundiaí.

As unidades visitaram foram as do CEU Rei Pelé, no bairro do Itaquera, e do CEU Papa Francisco, em Sapopemba, respectivamente, finalizada e em fase final de obras. O objetivo da visita foi o de conferir as obras e modelos de projetos e de construções, viabilizadas por meio de Parceria Público-Privada, para estudo e implementação no Município, em vista da celeridade prevista em contrato entre a formalização da assinatura e a entrega da obra contratada.