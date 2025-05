É OURO! Ginástica de Jundiaí garante medalhas no Troféu Destaque

No último domingo (18), a equipe masculina de ginástica artística do Time Jundiaí conquistou medalhas na primeira etapa do Troféu Destaque da Liga Estadual. A competição aconteceu em Jundiaí e reuniu atletas de diversas equipes de onze cidades do estado.

A equipe jundiaiense competiu com atletas das categorias Sub-16 e Livre. Na sub-16, Jundiaí foi campeã geral e conquistou outras medalhas individuais com os atletas:

Leonardo Morita: ouro no cavalo, argolas e paralelas e bronze na barra fixa;