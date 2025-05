Aplicação da vacina contra a covid-19 tem novo cronograma

A Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) informa que, com o envio para o município pela Secretaria de Estado da Saúde de um novo lote da vacina contra a covid-19, a dose para crianças de 6 meses a menores de 5 anos e para a população a partir de 12 anos pertencente ao grupo prioritário, estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família a partir desta sgunda-feira (19), no horário de atendimento da sala de vacinação de cada equipamento.

Para as crianças de 5 anos a 11 anos que fazem parte do grupo prioritário, a aplicação segue o cronograma disponível no site da Prefeitura. Assim que a cidade receber novas doses para esse grupo, também será feita a ampliação dos pontos de vacinação.

Não há necessidade de agendamento para a vacinação. É necessário apresentar documento com CPF. No caso das crianças, além do documento, é solicitada a carteirinha de vacinação.