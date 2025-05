Rapaz que deixou mosteiro e estava sumido há 37 dias é encontrado

Diego Rodrigo de Lima Reducino, de 18 anos, que fugiu de um mosteiro, na região, no dia 12 de abril, após ter sido deixado pelo pai para um período de 'internação', foi reconhecido por uma mulher, em um ponto de ônibus, em Jundiaí, neste domingo (18). Ela acionou a mãe, Rosana Lima Machado, marcou um encontro, e o caso teve um desfecho. No entanto, a mãe buscará uma internação com tratamento para o filho, que tem sintomas de esquizofrenia e está bastante desorientado, com falas desconexas, chegando a contar que durante este tempo esteve nos Estados Unidos.

Assim que a mulher o viu, sentado em um ponto, ela entrou no ônibus com ele e mandou fotos e vídeos para a mãe - ela havia toado conhecimento do caso através de sites de notícias e postagens na internet. Com a confirmação da mãe, ela se apresentou para o rapaz, conversou com ele, e pediu que ele fosse até um determinado ponto no bairro Jacaré, em Cabreúva, onde ficou combinado que a mãe o esperaria - a atenciosa mulher desceu antes.

Quando chegou ao ponto indicado, mãe e filho, enfim, puderam se reencontrar após 37 dias de busca e preocupação. "Estou muito feliz e aliviada em ter meu filho comigo. Da mesma forma estou muito preocupada, pois ele está totalmente desorientado, falando coisas desconexas, a ponto de dizer seriamente que esteve nos Estados Unidos, o que eu duvido. Afirmou que esteve andando por aí e não sabia achar o caminho de casa. Ele realmente não está bem, psicologicamente", afirmou ela. "Estou procurando internação com tratamento, pois ele precisa de atenção e tratamento especial", afirmou a mãe.