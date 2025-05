Quadrilha especializada 'engana' sistema de leitura de placas

A quadrilha de ladrões presa por guardas municipais de Jundiaí e Itatiba, na rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, no Jundiaí Mirim, na madrugada deste domingo (18), é de Osasco e é considerada especializada em assaltos a farmácias. Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, estabelecimentos em toda a região vinham sendo alvos desse bando. Na forma de atuação, além dos objetivos definidos (medicamentos de alto custo), eles demonstram conhecimento do sistema de segurança dos municípios que usam sistemas de leitura e identificação de placas (OCR ou semelhantes).

No carro usado nos assaltos, eles usam placas falsas para cometer os crimes, que posteriormente serão identificadas pela Polícia Civil e jogadas no sistema de identificação. Porém, quando deixam o local do assalto, substituem a placa falsa pela verdadeira do carro - neste caso em questão, a placa verdadeira estava dentro do veículo quando o bando foi preso. Desta forma, conseguem driblar o sistema e ir embora para Osasco, sem problemas, e depois voltam à região, para novos assaltos.

No caso desta madrugada, no entanto, eles não tiveram tempo de fazer a troca após assaltar uma a farmácia no Centro de Itatiba. Os GMs da cidade rapidamente localizaram os bandidos e foi dada ordem de parada. Eles não respeitaram e teve início à perseguição, pela Constâncio Cintra.