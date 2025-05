Cetesb lança site de consulta a pontos de coleta de resíduos

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) lançou o EcoMapa, plataforma digital que permite ao cidadão consultar os pontos de coleta de resíduos sujeitos à logística reversa no estado. A ferramenta é complementar ao Painel Dinâmico de Logística Reversa, divulgado pela agência em 2024.

Por meio de geolocalização, o sistema indica os locais de entrega mais próximos do usuário – as informações são auto declaratórias, reportadas pelos entes de Logística Reversa do estado de São Paulo. Estão incluídos pontos de coleta de resíduos como embalagens de agrotóxicos, pneus, baterias automotivas, lâmpadas fluorescentes, eletroeletrônicos e óleos lubrificantes usados.

A logística reversa é parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos, dentro do princípio da responsabilidade compartilhada, que inclui fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, para a restituição de produtos ou embalagens após o uso, ao próprio ou novos ciclos produtivos. No Estado de São Paulo, a Cetesb atua na fiscalização e monitoramento dos sistemas implementados por empresas e entidades gestoras.