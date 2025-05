Pesquisa descobre causa dos sintomas do overtraining

Na sua própria análise dos dados, que realizou com apoio da FAPESP durante estágio na instituição sueca, Crisol observou que o exercício excessivo em indivíduos saudáveis aumentou a chamada parilação no músculo, fenômeno decorrente da atividade da PARP1 nas células.

O achado é compatível com uma série de descobertas que vêm sendo realizadas sobre a relação da proteína com condições musculares. Altos níveis da PARP1 foram encontrados, por exemplo, no músculo de pessoas com distrofia muscular de Duchenne, doença genética que afeta sobretudo crianças.

A proteína também está relacionada com a obesidade e a caquexia, esta última uma síndrome que provoca perda muscular em pacientes em tratamento de câncer. Níveis altos de PARP1 foram encontrados ainda em quadros de sepse. A busca de compostos que possam fazer a inibição da proteína sem efeitos colaterais, portanto, pode ser benéfica para o tratamento de diferentes condições.