Isaquias Queiroz é ouro na Copa do Mundo de canoagem velocidade

O campeão olímpico Isaquias Queiroz conquistou, neste sábado (17), a medalha de ouro na Copa do Mundo de canoagem velocidade, disputada em Szeged, na Húngria. O baiano, de 31 anos, venceu a prova dos 500 metros da categoria C1 (canoa individual), com tempo de 1min47s80. O conterrâneo Gabriel Assunção, 20 anos, foi o quinto colocado da final, terminando o percurso em 1min50s17.

Isaquias ficou à frente do russo Zakhar Petrov (que compete como atleta neutro, já que o país está suspenso de eventos internacionais por conta da guerra com a Ucrânia) e do romeno Catalin Chirla. O canoísta de Ubaitaba (BA) não competia fora do Brasil desde os Jogos de Paris, em 2024, quando foi prata nos mil metros da mesma categoria C1, prova em que foi ouro três anos antes, em Tóquio, no Japão. Ele acumula cinco medalhas olímpicas na carreira.

Depois de ganhar a primeira medalha em Szeged, Isaquias voltou para a água - ao lado de Gabriel - para disputa das eliminatórias dos 500 metros da categoria C2 (canoa para dois). Eles e os também baianos Filipe Vieira e Jacky Goodman avançaram às semifinais. No domingo (18), a partir de 5h (horário de Brasília), as duplas competem na mesma bateria (que reúne oito embarcações) por quatro vagas na final, prevista para 7h25.