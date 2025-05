GM de Jundiaí fecha rodovia para prender assaltantes em fuga

Após a fuga do bando, a GM foi acionada e se deparou com o carro utilizado pelo bando. Foi dada ordem de parada, mas eles não respeitam, dando início à tentativa de fuga, sentido Jundiaí, pela Constâncio Cintra.

Os bandidos pararam o carro no estacionamento, em frente à farmácia, três deles invadiram o estabelecimento, renderam os funcionários e anunciaram o assalto. Armados, eles fizeram ameaças e recolheram diversos medicamentos de alto custo

Guardas Municipais de Jundiaí fecharam a rodovia Engenheiro Constâncio Cintra (Estrada de Itatiba), em Jundiaí, na madrugada deste domingo (18), para interceptar uma quadrilha de assaltantes que havia acabado de roubar uma farmácia em Itatiba. Quatro homens foram presos, uma arma foi apreendida e todo o medicamento roubado, foi recuperado - as prisões foram feitas em conjunto com a GM de Itatiba.

Os agentes fizeram contato com a Guarda de Jundiaí, que enviou equipes para a montagem de um bloqueio na pista, em um ponto estratégico na chegada à cidade. Quando os assaltantes chegaram, por volta das 4h, se depararam com as equipes apostos.

Eles pararam e se entregaram e, com eles, foram encontrados um revólver municiado e todo o medicamento roubado.

Todos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde acabaram presos em flagrante.