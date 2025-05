PSD deve lançar candidatos da região em 2026

O PSD deve ter nomes ligados à região para as eleições de 2026, como o ex-prefeito de Cajamar, Danilo Joan, que já afirma suas intenções, e o prefeito de Várzea Paulista, Rodolfo Braga, que em abril começou a ser sondado para o pleito. O partido tem se consolidado como um dos que mais crescem, visto que foi a legenda que mais elegeu prefeitos pelo país em 2024 e tem sido procurado para filiação de políticos que querem espaço e força para as disputas do próximo ano, como Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que deixou o PSDB.

A positividade em volta da sigla está ligada ao seu comandante, Gilberto Kassab, elogiado por seus filiados. “Seus movimentos de bastidores e a aliança com o governador (do Estado de São Paulo) Tarcísio (de Freitas, do Republicanos) foram fundamentais para esta alavancada do PSD”, diz Danilo Joan, que confirma estar pleiteando sua pré-candidatura para a Assembleia Legislativa. “Quero representar mesmo a região”, afirma, lembrando que há anos não tem um deputado estadual que seja de uma das cidades próximas de Jundiaí.

Para o presidente do PSD jundiaiense, José Galvão Braga Campos, conhecido como Tico, a proposta de ter um nome que represente a região é positiva. “Tem que ter compromisso de verdade com Jundiaí. Temos que eleger com qualidade”, reflete, lembrando que ainda não há nomes fechados. Ele diz que o partido tem sido ‘atraente’ e vem crescendo graças à sua direção. “Kassab tem uma boa liderança e o PSD sai do extremismo, nem PL e nem PT. Tem muita conversa com os partidos que estão mais ao centro”, considera, lembrando que o presidente nacional busca esta outra vertente.