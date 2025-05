Segundo prefeitura, coloração azul diminui no Parque Tulipas

Na manhã deste sábado (17), o prefeito Gustavo Martinelli esteve no Parque Botânico Tulipas acompanhando os trabalhos das equipes da Defesa Civil, do Departamento de Parques, Jardins e Praças da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp), da DAE Jundiaí, da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), da ONG Mata Ciliar e do Instituto Grade. O grupo técnico atua de forma conjunta na mitigação dos danos causados pelo incidente.

Durante a manhã, foi realizado o monitoramento da qualidade da água nos pontos atingidos. A coloração azul, causada pelo produto químico, continua apresentando redução, indicando progresso no processo de recuperação ambiental.

No que se refere à fauna, a Defesa Civil informa que biólogos atuam na captura de capivaras que habitam o parque, com o objetivo de realizar a limpeza dos animais e seguir com o acompanhamento veterinário. Além disso, as aves, entre patos e gansos que estavam no Parque Botânico e foram recolhidas, estão sob observação e cuidados dos profissionais da ONG Mata Ciliar, que também estiveram no local novamente neste sábado.