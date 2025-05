Pedófilo perde motos compradas com venda de pornografia infantil

Um pedófilo foi preso em flagrante por policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), no Jardim do Lago 2, em Campinas, durante operação realizada em nível nacional, em parceria com a Polícia Federal. Além de celulares e mídias, os policiais apreenderam também duas motos, que ele comprou com o dinheiro conseguido com a venda de vídeos pornográficos de crianças.

A prisão em flagrante e cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do suspeito fizeram parte da Operação Nacional Proteção Integral II, que no mesmo dia, nesta semana, também teve como alvo um comediante de Jundiaí.

Nesta ocorrência em Campinas, os policiais apreenderam quatro celulares, nove chips e documentos em nome de terceiros.