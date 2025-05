Linha 514 terá novos horários a partir de segunda (19)

A partir de segunda-feira (19), a Linha 514 (Terminal Vila Arens – Vila Nambi) terá novos horários e adequações no itinerário no sentido Terminal Vila Arens para Vila Nambi, com validade de segunda a domingo.

Com a mudança, todos os horários da linha passam a contemplar o Fort Atacadista, o condomínio Vista Park e a Rua Marquês de Maricá, na Vila Santana. A adequação visa ampliar e qualificar o atendimento aos bairros, promovendo mais conforto e mobilidade para os usuários.

Além disso, a alteração dos horários tem como objetivo otimizar o cumprimento das viagens nos períodos de pico, considerando os impactos do trânsito na região.