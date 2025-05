Dise encontra mais de 400 kg de maconha em área rural de Jundiaí

A Polícia Civil encontrou mais de 400 quilos de maconha escondidos em uma vala na área rural de Jundiaí, na última quinta-feira (15). As equipes vasculharam a região, com ajuda de um cão farejador, após receberem informações de que traficantes armazenavam drogas no local.

Policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) fizeram campana no endereço por um tempo, mas como não notaram a presença de nenhuma pessoa, iniciaram as buscas pelo matagal.

Em determinado momento, o cachorro Cerbero indicou que havia drogas e levou os agentes até uma vala, onde foram localizados 484 tijolos de maconha, que totalizaram 408 quilos.