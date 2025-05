Vigilante é amarrado e fica por sete horas em poder de bandidos

Um vigilante de uma obra no bairro Colônia, em Jundiaí, foi rendido, roubado e mantido em cativeiro durante sete horas, por dois homens armados, entre a noite desta quinta-feira (15) e madrugada desta sexta-feira (16). Outros dois criminosos se juntaram e o bando roubou duas retroescavadeiras. A Guarda Municipal foi acionada e prendeu dois suspeitos de envolvimento no crime, e recuperou os dois tratores.

O vigilante foi rendido e ameaçado de morte, por volta das 21 horas. Ele foi amarrado e escondido dentro da própria obra, que pertence a uma construtora de condomínios. Os bandidos então conduziram as duas máquinas até a entrada/saída da obra, e permaneceram no local até às 4h (madrugada), quando chegaram mais dois homens - a vítima ficou durante as sete horas sob mira de arma de fogo.

Esses dois novos integrantes da quadrilha saíram do local com as máquinas, escoltados pelos dois homens armados, em um veículo de passeio.