Prefeitura faz parceria para estudo de doença na lavoura da uva

A Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Ugaat) da Prefeitura de Jundiaí iniciou uma parceria com o Centro de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico (CEA-IAC), Instituto Biológico, Associação Agrícola de Jundiaí e Prefeitura de Louveira, com foco na pesquisa e busca de solução para o combate da Glomerella, doença fúngica mais conhecida como podridão da uva madura e que tem causado prejuízos à produção da fruta em toda a região.

A definição do plano de trabalho realizada na sede do CEA-IAC, na presença de seu diretor, o Dr. Hamilton Ramos, e dos pesquisadores Ricardo Harakava e César Junior Bueno, ambos do Instituo Biológico, e representantes dos demais parceiros.

O diretor do Abastecimento da Ugaat, Sérgio Pompermaier, detalhou os próximos passos do plano de trabalho. “Concentraremos aqui na Ugaat o recebimento das amostras dos materiais com a doença. Esse material será primeiramente destinado à unidade de Campinas do Instituto para o isolamento do fungo presente nos cachos, ramos e folhas entregues pelos produtores. Uma vez isolado, esse material irá à capital para análise. Trata-se de um trabalho a médio e longo prazos para verificação de eventual presença de mutações, o que poderia gerar versões mais resistentes ao manejo já tradicionalmente praticado”, comentou Sérgio.