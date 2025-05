Jundiaí não irá participar dos Jogos Regionais em 2025

Neste ano, apesar de a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo não ter divulgado ainda oficialmente a cidade-sede, Itapetininga já antecipou que vai sediar mais uma vez a competição, que é a maior entre cidades do interior do estado, uma das maiores do país.

Jundiaí não irá disputar os Jogos Regionais e, consequentemente, os Jogos Abertos do Interior neste ano. A decisão foi tomada pela Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL), da Prefeitura de Jundiaí, após análises técnicas e administrativas do planejamento esportivo para 2025.

Jundiaí, porém, que já foi uma das maiores potências, estará de fora. A informação sobre a ausência, divulgada pelo site Esporte Paulista, foi confirmada pela Prefeitura ao Jornal de Jundiaí. De acordo com a Ugel, os altos custos dos Jogos Regionais e dos Jogos Abertos do Interior comprometeriam a viabilidade de todas as demais ações e eventos programados para 2025. A prefeitura ainda afirmou que a decisão "tem como objetivo garantir um atendimento igualitário para todas as modalidades e públicos atendidos, mantendo os investimentos no esporte de base, de rendimento e de participação, com responsabilidade e qualidade".

Como não disputará os Regionais, o município também será ausência nos Jogos Abertos do Interior.

CALENDÁRIO