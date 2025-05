Suspeito de espancar e matar jovem de 16 anos é preso em Jundiaí

Guardas Municipais de Apoio Tático capturaram no início da noite desta quinta-feira (15), um homem suspeito de envolvimento no espancamento e morte de um adolescente de 16 anos, em Jundiaí - ele foi agredido no dia 28 de abril e morreu no dia 3 deste mês.

A detenção dele foi possível após a Justiça expedir mandado de prisão preventiva, a pedido da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), que havia identificado ele durante as investigações.

