23 de dezembro de 2025
COMPRAS

Fim de ano: veja os horários de funcionamento do Maxi Shopping

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Tanto no dia 25 quanto no dia 1º, os feriados, as lojas do Maxi Shopping Jundiaí não vão funcionar
Com o fim do ano, o Maxi Shopping Jundiaí terá horários de funcionamento alterados por conta dos feriados. Até 23 de dezembro, as lojas funcionarão das 10h às 22h e é opcional o fechamento às 23h. A praça de a alimentação e as áreas de lazer funcionam das 11h às 22h, com abertura opcional às 10h e o fechamento às 23h.

Na véspera de Natal, 24 de dezembro, as lojas funcionam das 9h às 18h e as áreas de alimentação e lazer funcionam das 11h às 18h, com abertura opcional às 10h. O cinema terá sessões iniciadas até as 18h. No dia do Natal, 25 de dezembro, todas as atividades permanecerão fechadas, exceto o cinema, que inicia sessões às 16h.

No dia 26 de dezembro, sexta-feira, as lojas abrem das 12h às 22h, com abertura opcional às 10h. Áreas de alimentação e lazer funcionam das 11h às 22h, com abertura opcional também às 10h.

Na véspera do Ano Novo, dia 31 de dezembro, as lojas funcionarão das 10h às 16h e as áreas de alimentação e lazer das 11h às 16h, com abertura opcional às 10h. O cinema funcionará com sessões iniciadas até as 16h. Já no dia 1º, feriado, as lojas e áreas de lazer permanecerão fechadas, a praça de alimentação tem funcionamento opcional, com abertura das 11h às 22h. O cinema terá início de sessões às 16h.

No dia 2 de janeiro, sexta-feira, as lojas terão funcionamento das 12h às 22h, com abertura opcional às 10h. Praça de alimentação e áreas de lazer funcionarão das 11h às 22h, também com abertura opcional às 10h. O Maxi Shopping Jundiaí fica na avenida Antônio Frederico Ozanam, nº 6000, Vila Rio Branco.

