Com o fim do ano, o Maxi Shopping Jundiaí terá horários de funcionamento alterados por conta dos feriados. Até 23 de dezembro, as lojas funcionarão das 10h às 22h e é opcional o fechamento às 23h. A praça de a alimentação e as áreas de lazer funcionam das 11h às 22h, com abertura opcional às 10h e o fechamento às 23h.

Na véspera de Natal, 24 de dezembro, as lojas funcionam das 9h às 18h e as áreas de alimentação e lazer funcionam das 11h às 18h, com abertura opcional às 10h. O cinema terá sessões iniciadas até as 18h. No dia do Natal, 25 de dezembro, todas as atividades permanecerão fechadas, exceto o cinema, que inicia sessões às 16h.

No dia 26 de dezembro, sexta-feira, as lojas abrem das 12h às 22h, com abertura opcional às 10h. Áreas de alimentação e lazer funcionam das 11h às 22h, com abertura opcional também às 10h.