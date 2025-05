Proposta de reajuste salarial deve ser votado em meio à polêmica

A proposta de reajuste salarial do servidor público municipal deve ser votada pelos vereadores na sessão da próxima terça-feira (20), após nem ser apresentada nesta semana mesmo com o pedido de urgência feito pelo prefeito Gustavo Martinelli (União). O sindicato da categoria aguarda a decisão dos vereadores sobre o assunto e reforça a preocupação com o prazo para os benefícios serem aplicados.

“A folha de pagamento fecha na próxima semana, será que já vai vir o valor? Quem tem que arcar com a responsabilidade é a administração municipal”, diz Márcio Cardona, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jundiaí (SindSerJun). Ele destaca ainda que a negociação com a prefeitura começou há meses e que convidou os próprios gestores a participarem da assembleia com os servidores e explicarem os motivos das propostas de reajuste não serem próximas ao que foi solicitado.

A participação do vice-prefeito e de gestores na assembleia foi criticada por vereadores, bem como o horário em que foi realizada, e ao ser questionado, Cardona afirma que pediu aos representantes da Prefeitura que não permanecessem durante a votação, o que foi atendido. “Assim o servidor teve a oportunidade de escolher e se manifestar. Tivemos 60 pessoas participando e 17 escolheram uma opção, que é receber o reajuste e aumento no cartão alimentação de uma só vez. A maioria venceu”, garante, lembrando que havia a proposta do valor do benefício ser dividido em duas vezes e houve um grupo de servidores que não aprovou nenhuma das duas opções.