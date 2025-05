Aniversário do Galo: festa começa hoje com música e pizza

Começa nesta quinta-feira (15) a comemoração do aniversário de 116 anos do Paulista Futebol Clube. O Galo promove, a partir de hoje, um evento de quatro dias de muita música ao vivo, comida boa e variada, espaço para as crianças e muitas outras atrações: tudo dentro do Estádio Dr. Jayme Cintra.

Na primeira noite, uma programação especial: flashback ao vivo com a banda Reprise Inédita e o DJ Vitrola 80's. Tudo isso acompanhado de um rodízio de pizza e dois vinhos por mesa. Para garantir o convite para o rodízio, basta entrar em contato com os organizadores pelo telefone: (11) 91364-1800.

SHOWS AO VIVO