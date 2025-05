Mais fiscalização: multas por dirigir alcoolizado aumentam 83,8%

Os números fazem parte das operações que são uma das formas de aplicar e fiscalizar a Lei Seca. Essa legislação nacional, que completa 17 anos em 2025, proíbe o consumo de álcool ao dirigir. A operação conta com a participação do Detran-SP e das polícias Civil, Militar e Técnico-Científica. Entre as ações, a operação realiza testes de bafômetro e ações educativas sobre direção segura.

As multas por dirigir embriagado aumentaram 83,8% no estado de São Paulo entre 2022 e 2024. O número de multas pulou de 6,9 mil para 12,7 mil. Nesse período, o Governo de São Paulo intensificou a fiscalização nas ruas: o número de veículos fiscalizados praticamente triplicou: foi de 142,3 mil para 402,2 mil. Essa é uma das iniciativas estaduais de destaque neste Maio Amarelo, mês de conscientização para a segurança no trânsito.

Levantamento da Agência SP feito no portal Infosiga mostra que as ocorrências de trânsito concentram-se nos fins de semana, principalmente entre sexta e domingo na parte da noite. “Esses condutores acabam consumindo álcool e assumindo a direção dos veículos, o que gera esses indicadores justamente nesse período. Nós orientamos que a pessoa pode confraternizar, mas não pode fazer a soma da bebida com a direção do veículo”, explica Eduardo Gomes, superintendente do Detran-SP.

Por que há mais infrações?

De acordo com Gomes, o aumento de infrações pode ser explicado pelo aumento das fiscalizações. Além disso, as operações usam etilômetros mais modernos, o que dá mais agilidade e fluidez à fiscalização. Com isso, as ações estão cada vez mais efetivas. Entre 2022 e 2023, o número de operações aumentou 48,1%. Enquanto isso, o crescimento no número de veículos fiscalizados foi consideravelmente maior: 182,6%.

Ações do Governo de São Paulo

Entre as ações de conscientização do Detran-SP estão campanhas educativas nas ruas, o reforço nas blitze da Lei Seca — com aumento de 42% nas operações — e o lançamento do mote “O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade”, que destaca o excesso de velocidade como principal fator de risco no trânsito. Também integra a programação o simulador de impacto, em parceria com a Artesp, que permite ao público sentir os efeitos de uma colisão mesmo a 5 km/h.