Suspeito de assassinato é preso no Ceasa em Jundiaí

Um homem procurado pela Justiça do Pará, com mandado de prisão preventiva desde março de 2022, por homicídio qualificado por motivo fútil, foi capturado no Ceasa, em Jundiaí, nesta quarta-feira (14), graças a um trabalho conjunto da Polícia Civil (2° DP) e do 11° e 49° batalhões da Polícia Militar. Ele vinha se escondendo em Jundiaí, onde estava morando na casa da namorada.

Os policiais do 2° DP receberam o mandado de prisão contra o suspeito, no mês passado e realizaram uma operação para prendê-lo, na casa onde ele estava morando, na região do Champirra. Porém, ao chegarem no local, os agentes descobriram que ele havia se mudado e deixado uma grande conta de energia a ser paga.

Os policiais então deram prosseguimento em investigações para localizá-lo e descobriram que ele estava morando na mesma região, porém em local incerto. As informações foram compartilhadas com o 11° Batalhão e a investigações ganharam força, descobrindo que ele estava morando com a namorada, no mesmo bairro, e que vinha frequentando o Ceasa. Após isso foi identificado o carro utilizado por ele, e fotos ele com a namorada e o veículo carregado com frutas.